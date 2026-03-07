Haberler

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu, Denizcan Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrolünde olduğu 'Yeraltı' dizisi, uluslararası arenaya adım atıyor. Mhp Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de sıkı bir takipçisi olduğu dizi, 12 Nisan itibarıyla Arap dünyasının en büyük yayın ağlarında izleyiciyle buluşacak.

Başrolünde ünlü oyuncular, Uraz Kaygılaroğlu, DenizcanAktaş ve Devrim Özkan'ın paylaştığı,Türkiye'de senaryosuyla büyük ses getiren "Yeraltı" dizisi, uluslararası arenaya dev bir adım atıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz dönemde bizzat baş rol oyuncusunu arayarak tebrik ettiği yapım, 12 Nisan itibarıyla Arap dünyasının en büyük yayın ağlarında izleyiciyle buluşacak.

BAHÇELİ'DEN "ÖRNEK SENARYO" VURGUSU

Dizi, Türkiye gündemine MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı sürpriz açıklamayla damga vurmuştu. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim."

Siyaset dünyasından gelen bu üst düzey takdir, dizinin toplumsal meselelere yaklaşımı ve kurgusal başarısının bir tescili olarak yorumlanmıştı.

DUBAİ MERKEZLİ DEV KANALLRDA YAYINLANACAK

Yerel başarıyı küresel bir hamleye dönüştüren "Yeraltı", Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin medya devi MBC Group ile anlaştı. Edinilen bilgilere göre dizi 12 Nisan tarihinde yayına başlayacak ve Dubai merkezli popüler televizyon kanalı MBC 4 üzerinden ekranlara gelecek.

Aynı zamanda bölgenin en büyük dijital platformu olan Shahid üzerinden de "istediğin zaman" izle formatında yayınlanacak.

DİZİ İHRACATINDA YENİ DURAK

Türk dizilerinin yurt dışındaki popülaritesi artarken, "Yeraltı"nın Arap dünyasına girişi, Türk yapımlarının sadece aşk ve dram değil, derinlikli aksiyon ve toplumsal kurgu alanında da tercih edildiğini kanıtlıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İran: Basra Körfezi'nde ABD'ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk

Acımadıklarını yine gösterdiler! Gördüklerini vuruyorlar
'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti