DEVA Partisi Zonguldak adayı Mustafa Çınar kimdir? 2024 DEVA Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Zonguldak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mustafa Çınar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ÇINAR KİMDİR?

Mustafa Çınar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Zonguldak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ZONGULDAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Zonguldak adayı belli oldu. DEVA Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mustafa Çınar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.