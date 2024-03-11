DEVA Partisi Yüreğir adayı Yavuz Altun kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Yüreğir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yüreğir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Yüreğir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Yavuz Altun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAVUZ ALTUN KİMDİR?

Yavuz Altun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yüreğir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YÜREĞİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yüreğir adayı belli oldu. DEVA Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Yavuz Altun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.