DEVA Partisi Yunak adayı Mustafa Yayla kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yunak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Yunak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yunak Belediye Başkan Adayı Mustafa Yayla kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA YAYLA KİMDİR?

Mustafa Yayla, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yunak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YUNAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yunak adayı belli oldu. DEVA Partisi Yunak Belediye Başkan Adayı Mustafa Yayla oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.