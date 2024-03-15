DEVA Partisi Yeşilyurt adayı Niyazi Tan kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Yeşilyurt belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yeşilyurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Malatya Yeşilyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Niyazi Tan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NİYAZİ TAN KİMDİR?

Niyazi Tan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yeşilyurt belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YEŞİLYURT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yeşilyurt adayı belli oldu. DEVA Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Niyazi Tan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.