DEVA Partisi Yeşilli adayı Mehmet Ali Ayhanci kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Yeşilli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yeşilli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Yeşilli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yeşilli Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Ayhanci kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ALİ AYHANCİ KİMDİR?

Mehmet Ali Ayhanci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yeşilli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YEŞİLLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yeşilli adayı belli oldu. DEVA Partisi Yeşilli Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Ayhanci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.