DEVA Partisi Yenişehir adayı Melis Kandemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yenişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Yenişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Melis Kandemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MELİS KANDEMİR KİMDİR?

Melis Kandemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yenişehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YENİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yenişehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Melis Kandemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.