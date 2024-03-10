DEVA Partisi Urla adayı Gökhan Çetin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Urla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Urla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Urla Belediye Başkan Adayı Gökhan Çetin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÖKHAN ÇETİN KİMDİR?

Gökhan Çetin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Urla belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ URLA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Urla adayı belli oldu. DEVA Partisi Urla Belediye Başkan Adayı Gökhan Çetin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.