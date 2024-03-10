DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Önder İldeş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖNDER İLDEŞ KİMDİR?

Önder İldeş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şereflikoçhisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞEREFLİKOÇHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şereflikoçhisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Önder İldeş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.