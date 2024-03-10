DEVA Partisi Narlıdere adayı Mustafa Akkuş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Narlıdere belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Narlıdere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı Mustafa Akkuş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA AKKUŞ KİMDİR?

Mustafa Akkuş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Narlıdere belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NARLIDERE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Narlıdere adayı belli oldu. DEVA Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı Mustafa Akkuş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.