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DEVA Partisi Menteşe adayı Mehmet Serkan Özçelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Menteşe belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Muğla Menteşe belediye başkan adayı, Menteşe ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Menteşe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Menteşe Belediye Başkan Adayı Mehmet Serkan Özçelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Menteşe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Menteşe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Menteşe Belediye Başkan Adayı Mehmet Serkan Özçelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SERKAN ÖZÇELİK KİMDİR?

Mehmet Serkan Özçelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Menteşe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MENTEŞE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Menteşe adayı belli oldu. DEVA Partisi Menteşe Belediye Başkan Adayı Mehmet Serkan Özçelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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