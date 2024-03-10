DEVA Partisi Konak adayı Ali Rıza Uygur kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Konak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Konak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Konak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Uygur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ RIZA UYGUR KİMDİR?

Ali Rıza Uygur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Konak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KONAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Konak adayı belli oldu. DEVA Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Uygur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.