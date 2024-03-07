DEVA Partisi Kırşehir adayı Bayram Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kırşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kırşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Yıldız kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BAYRAM YILDIZ KİMDİR?

Bayram Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kırşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIRŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kırşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Kırşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.