DEVA Partisi Karapürçek adayı Hüseyin Tuncay Konukçu kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karapürçek belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Karapürçek adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karapürçek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tuncay Konukçu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU KİMDİR?

Hüseyin Tuncay Konukçu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karapürçek belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARAPÜRÇEK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karapürçek adayı belli oldu. DEVA Partisi Karapürçek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tuncay Konukçu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.