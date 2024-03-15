DEVA Partisi Karaçoban adayı Mesut Zonguldak kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Karaçoban belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karaçoban belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Karaçoban adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaçoban Belediye Başkan Adayı Mesut Zonguldak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MESUT ZONGULDAK KİMDİR?

Mesut Zonguldak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karaçoban belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARAÇOBAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karaçoban adayı belli oldu. DEVA Partisi Karaçoban Belediye Başkan Adayı Mesut Zonguldak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.