DEVA Partisi Kalecik adayı Alime Aktaş Topal kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kalecik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kalecik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Kalecik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kalecik Belediye Başkan Adayı Alime Aktaş Topal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİME AKTAŞ TOPAL KİMDİR?

Alime Aktaş Topal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kalecik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KALECİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kalecik adayı belli oldu. DEVA Partisi Kalecik Belediye Başkan Adayı Alime Aktaş Topal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.