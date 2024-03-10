DEVA Partisi Kahramankazan adayı Mehmet Zeki Kaplan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kahramankazan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kahramankazan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Kahramankazan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeki Kaplan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ZEKİ KAPLAN KİMDİR?

Mehmet Zeki Kaplan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kahramankazan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KAHRAMANKAZAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kahramankazan adayı belli oldu. DEVA Partisi Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeki Kaplan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.