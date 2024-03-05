DEVA Partisi İzmir adayı Serap Karaosmanoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Serap Karaosmanoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERAP KARAOSMANOĞLU KİMDİR?

1969 Konya doğumludur.

İş hayatına tekstil ile başlamıştır ve Manisa'da tarım ve hayvancılıkla devam etmektedir.

İzmir'de ikamet etmektedir.

Serap Karaosmanoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İzmir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İZMİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İzmir adayı belli oldu. DEVA Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Serap Karaosmanoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.