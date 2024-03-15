DEVA Partisi Hassa adayı Hasan Şimşek kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Hassa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay Hassa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hassa Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Hasan Şimşek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hassa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HASSA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hassa adayı belli oldu. DEVA Partisi Hassa Belediye Başkan Adayı Hasan Şimşek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.