DEVA Partisi Gaziosmanpaşa adayı Sevda Saydam İrgin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi GaziosmanpaşaBelediye Başkan Adayı Sevda Saydam İrgin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEVDA SAYDAM İRGİN KİMDİR?

Sevda Saydam İrgin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GAZİOSMANPAŞA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gaziosmanpaşa adayı belli oldu. DEVA Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Sevda Saydam İrgin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.