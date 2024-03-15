DEVA Partisi Emirgazi adayı Uğur Kartal kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Emirgazi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Emirgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Emirgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Emirgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Kartal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

UĞUR KARTAL KİMDİR?

Uğur Kartal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Emirgazi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EMİRGAZİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Emirgazi adayı belli oldu. DEVA Partisi Emirgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Kartal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.