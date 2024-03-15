DEVA Partisi Elbistan adayı Muhammed Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Elbistan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kahramanmaraş Elbistan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan Adayı Muhammed Şahin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED ŞAHİN KİMDİR?

Muhammed Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Elbistan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ELBİSTAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Elbistan adayı belli oldu. DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan Adayı Muhammed Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.