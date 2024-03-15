DEVA Partisi Derebucak adayı Ahmet Melih Aksakal kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Derebucak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Derebucak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Derebucak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Derebucak Belediye Başkan Adayı Ahmet Melih Aksakal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET MELİH AKSAKAL KİMDİR?

Ahmet Melih Aksakal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Derebucak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DEREBUCAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Derebucak adayı belli oldu. DEVA Partisi Derebucak Belediye Başkan Adayı Ahmet Melih Aksakal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.