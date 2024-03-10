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DEVA Partisi Çubuk adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Ankara Çubuk belediye başkan adayı, Çubuk ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Çubuk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çubuk Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Çubuk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Çubuk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çubuk Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED ALİ SUNGUR KİMDİR?

Muhammed Ali Sungur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çubuk belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇUBUK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çubuk adayı belli oldu. DEVA Partisi Çubuk Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Sungur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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