DEVA Partisi Çınar adayı Mehmet Mustafa Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Çınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Mustafa Doğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET MUSTAFA DOĞAN KİMDİR?

Mehmet Mustafa Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çınar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇINAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çınar adayı belli oldu. DEVA Partisi Çınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Mustafa Doğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.