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DEVA Partisi Çifteler adayı Mustafa Taşkın kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı, Çifteler ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Çifteler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çifteler Belediye Başkan Adayı Mustafa Taşkın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Çifteler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Çifteler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çifteler Belediye Başkan Adayı Mustafa Taşkın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA TAŞKIN KİMDİR?

Mustafa Taşkın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çifteler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇİFTELER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çifteler adayı belli oldu. DEVA Partisi Çifteler Belediye Başkan Adayı Mustafa Taşkın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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