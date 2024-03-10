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DEVA Partisi Çamlıdere adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı, Çamlıdere ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Çamlıdere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Çamlıdere belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Çamlıdere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MERT YİĞİT DOĞANAY KİMDİR?

Mert Yiğit Doğanay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çamlıdere belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇAMLIDERE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çamlıdere adayı belli oldu. DEVA Partisi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mert Yiğit Doğanay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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