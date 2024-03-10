DEVA Partisi Bornova adayı Muhammet Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bornova belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bornova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Bornova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Muhammet Yılmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET YILMAZ KİMDİR?

Muhammet Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bornova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BORNOVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bornova adayı belli oldu. DEVA Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Muhammet Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.