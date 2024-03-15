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DEVA Partisi Beyşehir adayı Ali İhsan Karataş kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Beyşehir belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Konya Beyşehir belediye başkan adayı, Beyşehir ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Beyşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Karataş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Beyşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Beyşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Karataş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ İHSAN KARATAŞ KİMDİR?

Ali İhsan Karataş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beyşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beyşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Karataş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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