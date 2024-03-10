DEVA Partisi Beydağ adayı Tolunay Karavar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Beydağ belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beydağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Beydağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Tolunay Karavar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TOLUNAY KARAVAR KİMDİR?

Tolunay Karavar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beydağ belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYDAĞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beydağ adayı belli oldu. DEVA Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Tolunay Karavar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.