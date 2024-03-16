DEVA Partisi Beşikdüzü adayı Ali Öztürk kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beşikdüzü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon Beşikdüzü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Ali Öztürk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Ali Öztürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beşikdüzü belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEŞİKDÜZÜ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beşikdüzü adayı belli oldu. DEVA Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Ali Öztürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.