DEVA Partisi Bekilli adayı Ali Henkoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bekilli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bekilli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Bekilli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bekilli Belediye Başkan Adayı Ali Henkoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ HENKOĞLU KİMDİR?

Ali Henkoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bekilli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEKİLLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bekilli adayı belli oldu. DEVA Partisi Bekilli Belediye Başkan Adayı Ali Henkoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.