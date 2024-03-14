DEVA Partisi Balya adayı Muhammed Furkan Civan kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Balya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Balya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Balya Belediye Başkan Adayı Muhammed Furkan Civan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED FURKAN CİVAN KİMDİR?

Muhammed Furkan Civan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Balya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BALYA DAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Balya adayı belli oldu. DEVA Partisi Balya Belediye Başkan Adayı Muhammed Furkan Civan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.