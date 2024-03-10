DEVA Partisi Bala adayı Rasim Atan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bala belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Bala adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bala Belediye Başkan Adayı Rasim Atan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RASİM ATAN KİMDİR?

Rasim Atan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bala belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BALA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bala adayı belli oldu. DEVA Partisi Bala Belediye Başkan Adayı Rasim Atan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.