DEVA Partisi Babadağ adayı Nazmi Kızıltepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Babadağ belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Babadağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Babadağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Nazmi Kızıltepe kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NAZMİ KIZILTEPE KİMDİR?

Nazmi Kızıltepe, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Babadağ belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BABADAĞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Babadağ adayı belli oldu. DEVA Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Nazmi Kızıltepe oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.