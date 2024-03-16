DEVA Partisi Araklı adayı Lokman Uzun kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon Araklı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Araklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon Araklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Araklı Belediye Başkan Adayı Lokman Uzun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

LOKMAN UZUN KİMDİR?

Lokman Uzun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Araklı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARAKLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Araklı adayı belli oldu. DEVA Partisi Araklı Belediye Başkan Adayı Lokman Uzun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.