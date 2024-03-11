DEVA Partisi Aladağ adayı Ahmet Ballı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Aladağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Aladağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aladağ Belediye Başkan Adayı Ahmet Ballı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET BALLI KİMDİR?

Ahmet Ballı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Aladağ belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALADAĞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Aladağ adayı belli oldu. DEVA Partisi Aladağ Belediye Başkan Adayı Ahmet Ballı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.