DEVA Partisi Aksaray adayı Necati Coşkuner kimdir? 2024 DEVA Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Aksaray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Necati Coşkuner kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NECATİ COŞKUNER KİMDİR?

Necati Coşkuner, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Aksaray belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKSARAY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Aksarayadayı belli oldu. DEVA Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Necati Coşkuner oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.