DEVA Partili Elif Esen: Çocuk suça karışmadan önce korunmalı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Haberler.com yayınında 12. Yargı Paketi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri değerlendirdi. Esen, cezaların artırılmasından önce çocukları suça iten nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, çocuk adalet sisteminde uzman görüşünün esas alınması çağrısında bulundu.

“CEZALARI ARTIRMAKTAN ÖNCE ÇOCUKLARI KORUMALIYIZ”

Yargı Paketi görüşmeleri sırasında Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri değerlendiren Elif Esen, çocuk suçluluğunun yalnızca ceza hukuku perspektifiyle ele alınamayacağını söyledi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili asıl hedefin, çocukların suça karışmasını önleyecek sosyal politikaları hayata geçirmek olması gerektiğini belirten Esen, yoksulluk, ihmal, istismar ve eğitimden kopuş gibi temel sorunlarla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti.

“TEK HAKİME GENİŞ TAKDİR YETKİSİ SAKINCALI”

Tek hâkim tarafından verilecek kararların farklı uygulamalara yol açabileceğini savunan Esen, aynı nitelikteki dosyalarda farklı mahkemelerden birbirinden tamamen farklı kararlar çıkmasının çocukların geleceğini doğrudan etkileyebileceğini ifade etti. Yargının hızlandırılmasının önemli olduğunu belirten Esen, "Hızlı karar vereceğiz diye yanlış kararların önünü açmamak gerekir" diyerek karar süreçlerinde istişarenin korunması gerektiğini söyledi.

“ÇOCUĞUN GELECEĞİ KARARTILMAMALI”

Suça karışan çocukların yalnızca adalet sisteminin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Esen, çocukların önce ailede, okulda, mahallede ve sosyal çevrede korunabilmesi gerektiğini ifade etti. Çocuk ve aileden sorumlu birçok kamu kurumunun bulunduğunu hatırlatan Esen, bütün yükün ceza sistemine bırakılmasının sorunu çözmeyeceğini söyledi. Çocukların cezai sürecinde çocuk psikolojisi alanında uzman isimlerin de yer aldığı heyetlerin karar vermesi gerektiğini belirten Esen, çocuk adalet sisteminde "koruma, önleme ve onarma" anlayışının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.