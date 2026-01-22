Haberler

Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Güncelleme:
Anpa Gross'un Çam ve Sakura şubesinden alınan etin büyük bölümünün yağdan oluştuğunu ve üzerinde morluklar ile siyahlıklar bulunduğunu söyleyen bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, et ürünlerinin denetimi yeniden tartışma konusu oldu.

Anpa Gross'un Çam ve Sakura şubesinden et aldığını söyleyen bir vatandaş, ürünün büyük bölümünün yağdan oluştuğunu ve üzerinde morluklar ile siyahlıklar bulunduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

"ALLAH SİZE YEDİRMESİN"

Aldığı eti cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, "Biraz yemeklere et katmak için et alalım diyoruz, önünde içine ediyorsunuz… Allah size yedirmesin" sözleriyle isyan etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı etin kalitesi ve denetimlere ilişkin eleştirilerde bulundu. Görüntüler, zincir marketlerde satılan et ürünlerinin denetimi ve tüketici güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
