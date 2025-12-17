Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Haberler

Ankara'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen dev fuhuş operasyonunda 60 kişi tutuklanırken, suistimal edilen çok sayıda kadın da sapıkların elinden kurtarılmıştı. Devam eden soruşturmada fuhşa zorlanan kadınların büyük bölümünün SGK'lı çalışan gibi gösterildiği ortaya çıktı.

  • Ankara'da 11 işletme, kadınları fuhşa sürüklediği iddiasıyla 4 aylık takip sonucu operasyonla kapatıldı.
  • Operasyonda gözaltına alınan 81 şüpheliden 60'ı tutuklandı.
  • Fuhşa zorlanan kadınların çoğunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çalışan gibi gösterildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

11 İŞLETME TAKİBE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği soruşturma için 'özel tahkikat ekipleri' oluşturdu. Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeyi takibe aldı.

4 AYLIK TAKİP

Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı. Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere gözaltına alınan toplam 81 şüpheliden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı.

"MÜŞTERİYLE OTELE GİTMEN GEREKİYOR"

Soruşturma devam ederken fuhşa zorlanan kadınlar, işe devam edebilmeleri için müşterilerle birlikte olmaya zorlandıklarını anlattı. "Müşteriyle çıkmazsan bir daha seni işe alamayız", "O işler böyle olmuyor müşteriyle otele gitmen gerekiyor" şeklinde tehdit edildiklerini belirten fuhşa sürüklenmiş kadınlar, fuhuş amacıyla müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve elde edilen kazançtan işletmeler tarafından komisyon alındığını söyledi.

SGK'LI ÇALIŞAN GİBİ GÖSTERMİŞLER

Soruşturmada, fuhşa zorlanan kadınların büyük bölümünün SGK'lı çalışan gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrco Can:

polise ve birokrssiye para yedirmeden .Kadinlari bu sekilde kolayca satamassin .Rüşvetci polisler ve birokraside nerelere uzancak bakalim

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Escort siteleri takibe alınsın

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

Pavyon dolu hemde ANKARA gibi başkent gibi yerde.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

