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Dev araba firmaları birleşiyor

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Otomobil sektöründe dev firmaların birleşme kararı aldığı belirtildi. Otomotiv devi Honda, zor durumdaki Nissan'la birleşmesini tamamlayacağı tarih belli oldu.

Japon yayın kuruluşu NHK'nın kimliği açıklanmayan bir kişiye dayandırdığı haberine göre, Honda Motor Co. ve Nissan Motor Co. Pazartesi günü görüşmelere başladıktan sonra Haziran ayında iki şirketin birleşmesine ilişkin bir anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

Her iki otomobil üreticisinin de Pazartesi günü yönetim kurulu toplantıları yapacağı ve ardından bir basın brifingi düzenleyeceği belirtildi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ BİRLEŞME ŞART OLDU

İki şirket, özellikle Nissan'ın finansal bir dönüşe ihtiyaç duyması nedeniyle, bir sermaye birleşmesi veya bir holding şirketi kurulması üzerinde duruyordu. ABD ve Çin'de düşen satışlar ve kâr, şirketi işten çıkarmalara, üretim kapasitesini azaltmaya ve yıllık kâr görünümünü yüzde 70 oranında düşürmeye zorladı.

Görüşmeler başlangıçta Foxconn olarak da bilinen Tayvanlı üretici Hon Hai Precision Industry Co'nun Nissan'ı satın almakla ilgilendiğini ifade etmesiyle karmaşık bir hal aldı. Ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kişi geçen hafta yaptığı açıklamada, iPhone üreticisinin iki Japon şirket arasındaki görüşmelerin nasıl gelişeceğini görmek için şimdilik arayışını durdurduğunu söyledi.

Dev araba firmaları birleşiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Dersimli:

Nissan boşa ağlıyor vatandaşa gelince kemer sıkalım deniyor ama kamuya binlerce trilyonluk nissan jeepler alınıyor. Korkmayın ülkece nissanı ayakta tutarız.

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