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Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Derya Bedavacı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Derya Bedavacı hakkında merak edilenler. Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi. Derya Bedavacı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Derya Bedavacı merak konusu oldu. İşte Derya Bedavacı hakkında merak edilen Derya Bedavacı kimdir, Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DERYA BEDAVACI KİMDİR?

Doğum: 10 Mart 1981 (43 yaşında), Sivas, Türkiye

1981 yılında dünyaya gelen Derya Bedavacı, 7 çocuklu Sivas'lı bir ailenin 3. çocuğudur. Ailesi ile birlikte İzmir'de yaşamını sürdürmektedir. Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" isimli tekli çalışması ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

Müzisyen Murat Bedavacı ile evli olan Derya Bedavacı'nın Ada Su isminde birde kızı vardır.

Yorumcu kimliğinin yanı sıra besteleri ile de adından söz ettiren Derya Bedavacı,günümüze kadar birçok sanatçı arkadaşına beste vermiştir. Kubat'ın seslendirdiği Veda, Buram Buram, Eyvah, Hakan Altun'un seslendirdiği Saki ve Ferhat Göçer'in seslendirdiği Sanane bunlardan sadece bir kaçıdır.

2018 yılında Sayende isimli albüm'ü müzik severler ile buluşturmuş, albümde bulunan tüm şarkıların söz ve besteleri kendisine aittir. Albümün çıkış şarkısı Yıllanmış Eşya ise Tülay İbak'ın yönetmenliği eşliğinde klip olarak yayınlanmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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