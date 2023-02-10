Depremde ölü sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremlerle ilgili önemli açıklamalıda bulundu. Tarihe 100. yılın en büyük depom faciası olarak geçecek depremin sonuçları her gecen gün ağırlaşıyor. Peki, Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? Yaralı sayısı ne oldu? Depremzedelere ne kadar destek verilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem felaketiyle Türkiye yastayken, arama kurtarma mücadelesi umutla takip ediliyor. Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük hasar bıraktı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ederken depremin bilançosu her geçen gün ağlaşıyor. Vatandaşlar ise tarihe 100 yılın deprem faciası olarak tarihe geçecek depremin sonuçlarını merak ediyor. Peki, Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? Yaralı sayısı ne oldu? Depremzedelere ne kadar destek verilecek? Deprem bölgesine TOKİ ne zaman konut yapacak? Detaylar haberimizde...

DERPRMDE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgeden son durumu aktaran Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e ulaştı. 75 bin 523 vatandaş kurtarıldı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine başka illere gönderilmiştir" İfadelerine konuşmasında yer verdi.

DEPREM BÖLGESİNE TOKİ KONUT NE ZAMAN YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki son durumu yerinde incelemek için Adıyamana giden Erdoğan burada Cuma namazı çıkışı önemli, açıklamalıda bulundu .Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:"Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Antalya ve Muğla yangınlarında bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere, kabul edenlere, Antalya ve Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları da buralara seferler düzenleyecektir". ifadelerinde bulundu.

DEPREMZEDELERE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor. Depremden etkilenen depremzedelere destek ödemlerinin Mart ayı içerisde yapılması bekleniliyor.