Depremde ölen var mı, can kaybı var mı?

Depremde ölen var mı, can kaybı var mı?
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Peki, depremde ölen var mı?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Peki, depremde ölen var mı?

SINDIRGI'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM PANİĞİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'taki büyük sarsıntının ardından bir kez daha güçlü şekilde sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kısa süre sonra, 23.04'te 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu ikinci deprem 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem, sadece Sındırgı'da değil; İzmir, Aydın, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Depremde ölen var mı?

CAN KAYBI VE HASAR DURUMU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirtti:

"Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor."

10 AĞUSTOS'TAKİ DEPREMİN ARDINDAN YENİ BİR SARSINTI

Sındırgı, 10 Ağustos günü saat 19.53'te de 6.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. O depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Yapılan incelemelerde 675 konut, 70 işyeri, 86 ahır ve depo olmak üzere 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğu belirlenmişti. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
