Deprem mi oldu? 21 Mayıs Çarşamba İstanbul'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, deprem mi oldu endişesiyle resmi kaynaklara yöneldi. Özellikle son dönemde Marmara Denizi açıklarında sıkça meydana gelen sarsıntılar, bu sorunun daha da sık gündeme gelmesine neden oluyor. Peki, 21 Mayıs İstanbul depremi oldu mu?

DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi. Rasathane, depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 14.9 olduğunu belirtti.

VALİ GÜL: BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."