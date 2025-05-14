Deprem mi oldu? 14 Mayıs İstanbul'da deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

Deprem mi oldu? Daha önce yaşanan sarsıntılar nedeniyle, halk hâlâ olası artçıları takip ediyor. Özellikle 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli depremin ardından "deprem mi oldu?" sorusu daha sık gündeme geliyor. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor. Peki, Deprem mi oldu? 14 Mayıs İstanbul'da deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

14 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da herhangi bir deprem meydana gelmemiştir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, İstanbul'da bu tarihte kaydedilen bir sarsıntı bulunmamaktadır.

DATÇA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.51'de meydana gelen depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta yaşandı.