Deprem kaç saniye sürdü? SON DAKİKA! Deprem Balıkesir'de nerede, ne zaman oldu?

Deprem kaç saniye sürdü? Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin ardından depremin ne kadar, kaç saniye sürdüğü merak edildi. İstanbul'un yanı sıra birçok ilden deprem hissedildi. Detaylar...

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Depremin kaç saniye sürdüğü henüz resmi olarak açıklanmadı. X'te depremi hisseden vatandaşların yaptığı yorumlara göre, birçok kişi 8-10 saniye arası sürdüğünü ifade ediyor.

Deprem Sındırgı'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Deprem bir metruk binanın yıkıldığı öğrenildi. Binanın içinde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi.