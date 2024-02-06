Deprem anında yapılması gerekenler neler? Deprem anında ne yapmalıyız?
Deprem anında alınması gereken önlemler hayat kurtarır. Panikten kaçınıp, kapalı ve güvenli bir yere sığınmak, kapı çerçevesine veya duvar köşelerine sığınmak önemlidir. Deprem anında yapılması gerekenler neler? Deprem anında ne yapmalıyız?
Deprem anında yapılması gerekenler neler? Deprem anında ne yapmalıyız? Asansörler, büyük mobilyalar ve camlar tehlike oluşturur. Mümkünse açık alana çıkılmalı, telefonlar acil durumlar dışında kullanılmamalıdır. Gaz ve elektrik hattını kapatmak, acil durum çantası hazırlamak da hayati önem taşır. Deprem sırasında alınacak önlemlerle hayat kurtarabilirsiniz, bu yüzden önceden hazırlıklı olmak önemlidir. Deprem anında yapılması gerekenler, kişinin güvenliğini sağlamak ve zarar görmesini en aza indirmek için önemlidir. İşte deprem anında yapılması gerekenler!
DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?
- Panik yapmak sadece durumu daha kötü hale getirebilir. Sakin kalarak daha doğru kararlar verebilirsiniz.
- Masanın, yatağın veya bir iç duvarın altına sığının. Başınızı ve boyunuzu koruyacak şekilde, başınızı korumak için bir yastık veya battaniye kullanın.
- Eğer odanızda değilseniz, kapı çerçevesine veya duvar köşelerine sığının.
- Asansörleri kullanmayın. Deprem sırasında asansörler sıkışabilir ve sıkışık bir asansörde mahsur kalabilirsiniz.
- Büyük mobilyaların altına sığınmayın, çünkü bunlar sıkışabilir veya devrilebilir.
- Camdan ve pencerelerden uzak durun.
- Eğer mümkünse, açık bir alana çıkın ve elektrik direkleri, ağaçlar gibi tehlike oluşturabilecek nesnelerden uzak durun.
- Telefon hatları deprem sırasında yoğun olabilir. Sadece acil durumlar için telefon kullanın.
- Gaz sızıntısı veya elektrik kıvılcımları yangınlara neden olabilir.
- Bir acil durum çantası hazırlayın ve içine su, ilaçlar, bir el feneri, bir radyo, birinci yardım malzemeleri gibi temel malzemeleri koyun.