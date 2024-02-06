Deprem anında yapılması gerekenler neler? Deprem anında ne yapmalıyız? Asansörler, büyük mobilyalar ve camlar tehlike oluşturur. Mümkünse açık alana çıkılmalı, telefonlar acil durumlar dışında kullanılmamalıdır. Gaz ve elektrik hattını kapatmak, acil durum çantası hazırlamak da hayati önem taşır. Deprem sırasında alınacak önlemlerle hayat kurtarabilirsiniz, bu yüzden önceden hazırlıklı olmak önemlidir. Deprem anında yapılması gerekenler, kişinin güvenliğini sağlamak ve zarar görmesini en aza indirmek için önemlidir. İşte deprem anında yapılması gerekenler!

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?