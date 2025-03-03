DENİZLİ HAVA DURUMU: 3 Mart Pazartesi Denizli hava durumu nasıl? Denizli için hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Denizli'de de ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 3 Mart Pazartesi günü Denizli'de hava durumu nasıl olacak? İşte, Denizli için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Denizli'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Denizli'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Denizli'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…
DENİZLİ'DE HAVA DURUMU NASIL?
?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Denizli'de yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların en düşük 9°C, en yüksek 14°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Nem oranının %73 ile %90 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden saatte 10 ila 35 km hızla esmesi bekleniyor.?