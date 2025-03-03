DENİZLİ HAVA DURUMU: 3 Mart Pazartesi Denizli hava durumu nasıl? Denizli için hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Denizli'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Denizli'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Denizli'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

DENİZLİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Denizli'de yağışlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların en düşük 9°C, en yüksek 14°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Nem oranının %73 ile %90 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden saatte 10 ila 35 km hızla esmesi bekleniyor.?

DENİZLİ'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Hava durumu Denizli